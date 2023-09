Firmato l’atto di acquisizione dell’immobile in Via Fontana Morella dalla Cantina Sociale Cerveteri • Terzo Binario News

Concluso un iter avviato dal Sindaco Pascucci nel 2018. Altro importante passo per Cerveteri

“Con la firma dell’atto di cessione da parte della Cantina Sociale in favore del Comune di Cerveteri, è stato definitivamente acquisito a patrimonio comunale l’immobile sito in Via Fontana Morella. Questa acquisizione permetterà ora di utilizzare l’edificio a vantaggio di tutta la cittadinanza”.

Queste le parole del sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che prosegue:

“Nel 2018, la Cantina Sociale di Cerveteri aveva deciso di intraprendere un piano di riassetto delle proprie attività, riconoscendo la necessità di rinnovare e riconfigurare gli spazi per rispondere alle nuove esigenze. Questo piano era stato approvato con una Delibera di Consiglio Comunale, ottenendo il Permesso a costruire in deroga al PRG (Piano Regolatore Generale) per la ristrutturazione edilizia senza ampliamento dell’edificio esistente ad uso cantina vinicola, con un cambio parziale di destinazione d’uso a scopo commerciale.

Inoltre, la Cantina Sociale di Cerveteri si era impegnata a stipulare una convenzione con il Comune che prevedeva il trasferimento della proprietà dell’immobile situato all’interno del compendio immobiliare oggetto della proposta in prossimità di Via Fontana Morella, composto da piano terra e primo piano, non appena fosse stato liberato dalle ipoteche gravanti su di esso.

L’intero processo è stato portato dunque a termine con successo e l’immobile è stato definitivamente acquisito a patrimonio comunale.

Durante questi anni, l’opposizione ha tentato più volte, in modo goffo, di mettere in dubbio la legittimità degli atti legati a questa vicenda, presentando ricorsi e addirittura rivolgendosi al Presidente della Repubblica.

La nostra Amministrazione ha sempre agito correttamente e nel migliore interesse della città come testimonia il Decreto n. 22611 del Presidente della Repubblica che ha confermato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato sulla legittimità dell’azione politica e urbanistica avviata dalla Giunta guidata dall’ex Sindaco Alessio Pascucci, azione che è stata poi continuata dall’attuale amministrazione sotto la mia guida.

Con questo atto, forniamo una risposta definitiva a coloro che hanno tentato di ostacolare lo sviluppo della nostra città e di mettere in discussione l’operato positivo della nostra Amministrazione.

Desidero concludere ringraziando l’Avvocato Valerio Morini e l’intera squadra legale dell’Ente, che ha lavorato instancabilmente in questi anni per far valere le nostre ragioni. Allo stesso tempo, rivolgo un plauso speciale a tutto il personale degli uffici che sin dall’inizio ha seguito questo processo e che oggi ha contribuito al suo completo successo”.