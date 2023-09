Biglietti per i giri sui bus senza titolo, sanzionato dalla Roma Capitale al Colosseo • Terzo Binario News

Erano circa le 11.30 di ieri, quando gli agenti dell’unità Spe ( Sicurezza pubblica emergenziale) della Polizia di Roma Capitale , in servizio anti abusivismo al Colosseo, proprio in prossimità del monumento, hanno scorto un uomo vendere illegalmente biglietti per i tours a bordo dei bus turistici a due piani, che propongono gite in città.

L’uomo, un cittadino bengalese di 50 anni, stava contrattando con alcuni turisti la vendita di biglietti, con tanto di pos al seguito e all’arrivo degli agenti ha tentato di interrompere la transazione, per allontanarsi velocemente.

Fermato, è stato identificato e all’ispezione del borsello in suo possesso gli operanti hanno trovato biglietti di vario taglio per un valore di 982 euro, 50 voucher di riduzioni e sconti e circa 450 euro in contanti, presumibilmente frutto di precedenti vendite.

L’uomo è stato sanzionato per intermediazione e vendita abusiva dei titoli di viaggio e a suo carico è stato redatto anche un ordine di allontanamento di 48 ore.

Il cittadino bengalese poteva, infatti, soltanto fare volantinaggio, tranne nelle aree vietate, per conto di una società anch’essa, in qualità di responsabile in solido, multata per intermediazione indebita.