"Evasione" sotto casa: trovato fuori la sua abitazione anche se è ai domiciliari • Terzo Binario News

Pizzeria da incubo: multa da 3mila euro per il titolare del locale, sanzionato proprietario di un market per inadempienze strutturali; i controlli dell’Arma tra la Magliana e Villa Bonelli

I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, supportati dai colleghi della Compagnia Roma Eur, dai Carabinieri della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma e personale del NAS di Roma, hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Magliana e Villa Bonelli, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ad esito dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato un 38enne romano il quale, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato trovato all’esterno della sua abitazione senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi.

Nell’ambito delle verifiche presso le attività commerciali della zona, i Carabinieri hanno poi sanzionato amministrativamente, per complessivi 3.000 euro, il titolare di una pizzeria per carenze igieniche, e il titolare di un market per inadempienze strutturali. In totale, i Carabinieri hanno identificato 73 persone e eseguito verifiche su 35 veicoli.