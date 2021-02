Ergastolano in semilibertà: trovato in luoghi frequentati da pregiudicati - Terzo Binario News

Ergastolano in semilibertà sorpreso dalla Polizia di Stato in luoghi frequentati da pregiudicati. Questa la storia di un 67enne riaccompagnato in carcere dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma.

C’è scritto “fine pena mai” sul decreto di condanna che accompagna da molti anni C.F. , 67 anni, originario della provincia di Rieti. Lo stesso, da qualche tempo, era in regime della semilibertà. Gli investigatori del X Distretto, diretto da Antonino Mendolìa, controllavano i suoi movimenti. Gli stessi poliziotti, in due occasioni, hanno trovato C.M. in luoghi frequentati da pregiudicati.

Informato l’Ufficio di sorveglianza di Roma, è avvenuta la revoca del beneficio. Gli investigatori, dopo aver notificato il decreto, hanno accompagnato l’ergastolano in carcere.