Emergenze Pelose: "A Civitavecchia salvato un micino solo grazie a Carabinieri e pompieri" • Terzo Binario News

“In zona Aurelia a Civitavecchia, un gattino è rimasto incastrato sotto un’autovettura.

Per ore, cittadini e volontari hanno cercato di contattare chi dovrebbe essere un punto di riferimento sul territorio in situazioni come questa.

Il risultato?

Silenzio assoluto.

Nessuna risposta.

Nessun intervento.

Nessuna presenza.

A salvare il piccolo animale non è stato chi dovrebbe garantire vicinanza ai cittadini, ma una pattuglia dei Carabinieri transitata casualmente nella zona.

Gli uomini dell’Arma si sono immediatamente attivati, contattando i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con rapidità e professionalità, riuscendo a mettere in salvo il gattino.

E allora una domanda è inevitabile: a cosa servono certi servizi se, quando c’è bisogno, nessuno risponde?

Troppo spesso si riempiono pagine social, comunicati e fotografie istituzionali parlando di attenzione al territorio, efficienza e vicinanza ai cittadini.

Poi però arrivano i fatti, e i fatti raccontano una realtà molto diversa.

Oggi un gattino è stato salvato grazie a chi era realmente presente e operativo.

Ma resta l’amarezza per l’ennesima dimostrazione di assenza da parte di chi dovrebbe rappresentare il primo presidio per la comunità.

Un ringraziamento sincero ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Civitavecchia, ancora una volta hanno dimostrato che il servizio al cittadino non si misura con gli slogan, ma con la capacità di esserci quando serve davvero.

Per tutti gli altri, il silenzio di questa mattina parla da solo”.

Emergenze Pelose