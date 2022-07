Emergenza caldo su Roma, domani massima allerta • Terzo Binario News

Le indicazioni e i consigli utili diramati dal Ministero

Mercoledì sarà il giorno in cui Roma toccherà il picco massimo del caldo. Secondo gli esperti la Capitale sarà da bollino rosso e la temperatura supererà i 40gradi.

L’allerta diramata dal Ministero e dalla Regione Lazio è di grado 3.

Oltre a lanciare l’allarme dal Ministero arrivano però anche preziosi e utili consigli per i cittadini. I canonici, che si ripetono ogni anno, ma pur sempre utili ad evitare brutti scherzi e spiacevoli conseguenze dettate dal caldo:

Non uscire nelle ore più calde, migliorare l’ambiente domestico e di lavoro, bere molta acqua e mangiare frutta fresca, moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche, fare pasti leggeri, vestire comodi e leggeri, evitare viaggi in automobile durante le ore più calde e in ogni caso garantire la più ampia ventilazione al veicolo prima di mettersi in viaggio, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e in ogni caso prima di fare sport idratarsi abbondantemente, offrire assistenza ad anziani e persone fragili e ovviamente non dimenticare mai gli amici animali, riservando sempre loro zone d’ombra dove lasciare ciotole di acqua fresca.