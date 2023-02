Elezioni regionali domenica e lunedì: cosa c'è da sapere sul voto • Terzo Binario News

Dalle 7 alle 23 di domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 di lunedì 13 si voterà per le elezioni regionali in Lazio (e in Lombardia). Si eleggerà così, tra i quattro candidati, il nuovo presidente della Regione.

Si andrà anche a rinnovare il Consiglio regionale. Ai seggi bisogna portare con sé la tessera elettorale e un documento d’identità valido.

I documenti di identità da presentare possono essere di tre tipi: la carta d’identità o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore; una tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Per votare i cittadini del Lazio devono andare alla sezione elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti. Non è prevista la possibilità di votare all’estero per corrispondenza per le elezioni regionali.

La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda.

La scheda presenta i nomi e cognomi delle candidate/candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.

Si può votare in diversi modi. Ad esempio, è possibile votare soltanto per il candidato alla presidenza della Regione. In questo caso, il voto non sarà esteso alla lista o le liste collegate al nome. Se si decide di esprimere una preferenza solo per la lista, il voto si estende anche al candidato che la rappresenta.

Si può anche votare sia per la lista che per un candidato presidente collegato oppure per una lista e per un candidato che non è collegato (voto disgiunto).

C’è la possibilità di esprimere due preferenze. In tal caso, a fianco della lista prescelta, nelle apposite righe, si deve scrivere il cognome (o il nome e il cognome) dei candidati consiglieri regionali che appartengono alla lista stessa.

Se l’elettore esprime due preferenze, una deve essere per un candidato di genere maschile e l’altra per un candidato di genere femminile, della stessa lista. Se si indicano due donne o due uomini, la seconda preferenza viene automaticamente annullata.

