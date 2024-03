Elezioni Civitavecchia, con D'Antò c'è la lista di Unione Popolare • Terzo Binario News

“In questi giorni stiamo registrando con enorme soddisfazione l’attenzione che in tanti stanno dimostrando nei confronti delle nostre proposte e delle nostre iniziative verso e oltre le prossime elezioni amministrative.

Dal mondo del volontariato, dai contesti di lotta alla disoccupazione e alla precarietà, dall’attivismo ecologista e ambientalista, dagli ambiti di discussione e di confronto che abbiamo avuto modo di incrociare ed attraversare in questi ultimi anni, stanno arrivando molti spunti di riflessione e sostegno al nostro progetto politico.

In molti hanno sottolineato più volte le peculiarità, le intuizioni e la forza del “laboratorio Civitavecchia”. Un contesto collettivo nato dal confronto dal basso di tante esperienze diverse che nel tempo hanno saputo saldarsi tra loro buttando giù quei paletti che tenevano separate generazioni, idee, intuizioni.

Ed è proprio in virtù di queste riflessioni e della volontà espressa da molti di allargare il perimetro di tale laboratorio che la comunità politica e sociale di “Unione Popolare Civitavecchia” ha deciso di confluire in un percorso ancora più largo e ancora più inclusivo.



Così, nel ribadire il nostro convinto sostegno al candidato Sindaco Enzo D’Antò, comunichiamo con estrema felicità la nascita della lista civica “Civitavecchia Popolare”.

Un percorso che includerà quanti fino ad oggi hanno dato vita all’esperienza di Unione Popolare Civitavecchia, ma che metterà in connessione anche tanti altri. Un percorso rinnovato, allargato, che a breve presenterà la lista dei suoi candidati e che sarà ancora più determinato a battersi per una Civitavecchia in cui nessuno si senta escluso e dove i temi del lavoro, della salute pubblica, del diritto alla casa, allo studio, insieme alle questioni ambientali, sociali e di genere non siano più soltanto argomenti da campagna elettorale, ma parti integranti di un percorso condiviso e finalmente vincente”.

CIVITAVECCHIA POPOLARE