Ecco i 6 casinò più antichi del mondo • Terzo Binario News

In Italia, il gioco d’azzardo è antico quasi quanto l’umanità stessa.

Ma pochi conoscono davvero la storia del casinò e l’origine delle vecchie case da gioco, che accompagnano gli ospiti in un viaggio nel passato.

E dove sono i casinò più antichi del mondo? Vorremmo accompagnarvi in un piccolo viaggio nel mondo del gioco d’azzardo nei casinò più affascinanti e antichi del mondo.

Sono diffusi in tutto il mondo e sono ancora tra i luoghi di gioco più formativi in assoluto.

1. Il Casinò di Venezia, il più antico del mondo

Un tempo costruito nel Palazzo Cavalli-Franchetti, il casinò si trova ora nel Lido. Aperto nel 1638, è considerato il casinò più antico del mondo . La gente gioca d’azzardo ancora oggi! Da allora il casinò è passato di mano diverse volte e attualmente è di proprietà del Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Anche se la maestosa casa da gioco ha quasi 400 anni, è uno dei casinò tecnicamente più moderni al mondo. Oltre 5.000 m² di superficie attendono i giocatori con un’ampia scelta di slot machine e giochi da tavolo.

La sua elegante posizione sul Canal Grande rende il casinò non solo un luogo popolare per il gioco d’azzardo, ma anche uno spettacolo emozionante.

2. Il Casinò di Monte-Carlo – l’El Dorado per i giocatori d’azzardo di tutto il mondo

Il Principato di Monaco è noto per la sua passione per il gioco d’azzardo. Con il Casino di Monte-Carlo, uno dei più antichi casinò del mondo, costruito nel 1863. L’imponente edificio è stato progettato da Charles Garnier, responsabile anche dell’Opera di Parigi . All’inizio, le operazioni di gioco erano piuttosto lente perché l’infrastruttura era carente. Il casinò era difficile da raggiungere e c’erano solo pochi posti letto liberi nell’hotel adiacente. Dopo l’ottimizzazione della struttura, il Casinò di Monte-Carlo conobbe un vero e proprio boom e divenne una delle case più importanti per il gioco d’azzardo moderno.

Diversi problemi finanziari ne causarono la chiusura nel 1960. Il gioco d’azzardo non fu più possibile fino alla metà degli anni ’70, quando gli operatori tentarono un nuovo inizio. Da allora, il casinò gode di una vivace affluenza di visitatori ed è una delle attrazioni turistiche più importanti di tutto il Principato di Monaco. È il simbolo del glamour e del lusso associato al principato.

3. Il casinò di Wiesbaden, in Germania, ospitato nell’elegante Kurhaus

Il casinò di Wiesbaden, ancora oggi rinomato, fu aperto in Germania già nel 1810. Si trova in uno degli edifici termali più belli del mondo ed è conosciuto ben oltre i confini del paese. La casa termale e il casinò furono progettati dall’architetto Friedrich von Thiersch, noto ancora oggi per i suoi edifici neorinascimentali. Il casinò si distingue soprattutto per il suo ambiente lussuoso. Qui si dà molta importanza allo stile; Wiesbaden è generalmente considerata una delle città più ricche della Germania.

Feste aziendali, matrimoni e altri eventi si tengono di preferenza nel multiforme casinò. Dal 2010 c’è un’area aggiuntiva per il gioco delle slot machine. Qui vengono offerte roulette e slot machine elettroniche. Nel “piccolo gioco” è consentito un abbigliamento casual, mentre nel casinò vero e proprio si osservano l’etichetta e il lusso.

4. Il Casino de Spa in Belgio – una lunga storia di gioco d’azzardo

Il Casino de Spa in Belgio è uno dei casinò più antichi del mondo. Fu aperto già nel 1763 e da allora è una delle attrazioni della cittadina di “Spa”. Ancora oggi, il casinò è considerato il fondatore del turismo moderno in città, perché i suoi introiti creavano opportunità. Da allora, intorno al casinò esistono hotel di lusso ed eleganti strutture per il benessere.

Il Casino de Spa è ospitato in un complesso di edifici neoclassici che ricordano un castello. In passato è stato vittima di tre incendi e per tre volte è stato ricostruito. Nel corso dei lavori di costruzione, l’attenzione si è concentrata sempre più sulla modernizzazione. Oggi il Casino de Spa offre non solo giochi da tavolo come roulette, poker e blackjack, ma anche moderne slot machine. Dal punto di vista culturale, il casinò è un elemento centrale per le Terme e riveste la stessa importanza delle sorgenti minerali, famose in tutto il mondo.

5. Il casinò di Baden-Baden, in Germania, nel cuore della Foresta Nera

Il Casinò di Baden-Baden, in Germania, ha aperto i battenti nel 1838. Questo lo rende anche uno dei casinò più antichi del mondo. Solo poche località in Germania hanno ottenuto una licenza per il gioco d’azzardo così presto; Baden-Baden era in una posizione speciale in quanto città termale (così come Wiesbaden). Un’altra somiglianza con la sede di Wiesbaden è la sistemazione nel Kurhaus della città. Il magnifico edificio ha un valore architettonico aggiunto e attira turisti da tutto il mondo.

I giochi si svolgono principalmente al tavolo; roulette, poker, blackjack e baccarat sono i giochi più importanti. Le slot machine occupano una posizione speciale. Si svolge in un’area separata ed è accessibile anche a persone in abbigliamento casual. I tornei di poker si svolgono regolarmente e sono frequentati non solo da tedeschi ma anche da persone provenienti da tutta l`Europa.

6. Il Crockfords Club di Londra – gioco d’azzardo britannico di alto livello

Nel 1828, il Crockfords Club aprì a Londra ed è tuttora considerato il più importante casinò della Gran Bretagna. Il prestigioso indirizzo di “Curzon Street” apre le sue porte solo ai soci e ai loro ospiti. All’inizio dell’era, quasi esclusivamente celebrità e persone dell’élite erano ospiti del club esclusivo. Oggi chiunque può diventare membro del club, l’unico modo per accedere a uno dei casinò più lussuosi del mondo.

Qui si dà molta importanza al galateo, l’abito da sera non è una richiesta ma un dovere. Una caratteristica particolare è il rifiuto delle slot machine. Nel club i giochi si svolgono esclusivamente al tavolo, con il poker che ha la massima priorità.

Conclusione: i casinò più antichi del mondo attirano ancora oggi

Sebbene Las Vegas sia considerata la metropoli imbattuta del gioco d’azzardo, il casinò più antico del mondo si trova in Italia. In effetti, i giochi da tavolo e alle macchinette si sono sviluppati in Europa prima di arrivare oltreoceano. Alcuni casinò vantano diverse centinaia di anni di storia e rappresentano un vero e proprio arricchimento culturale per le rispettive città. Dal punto di vista tecnico, tuttavia, tutti i locali citati sono di alto livello. Attrezzature all’avanguardia in un ambiente elegante assicurano la giusta esperienza di gioco.