La Futsal Civitavecchia in casa de La Pisana • Terzo Binario News

Prima giornata di ritorno per la Futsal Civitavecchia e ancora una volta l’avversario è di quelli tosti.

Infatti al giro di boa nel girone B di C1 i nerazzurri andranno a far visita a La Pisana, compagine che attualmente occupa il secondo posto in classifica i condominio con il Cures. Orario di inizio di oggi fissato per le 15.

Curioso il precedente dell’andata giocata all’Ivan Lottatori: infatti si abbatté sul sintetico un nubifragio e la gara venne sospesa sul 2-0 per la squadra di Umberto Di Maio quando, a detta dei civitavecchiesi, il fondo in sintetico aveva ormai assorbito il grosso della pioggia caduta.

La ripresa venne giocata qualche settimana dopo e vide il ribaltamento del risultato, con tre reti segnate dai romani e 2-3 finale.

Nel frattempo, La Pisana ha proseguito la sua caccia alla vetta occupata dal Palombara mentre la Futsal arranca al quintultimo posto con 16 punti, a tre lunghezze dal Parioli. Posizione da play-out ma il Tormarancia fermo a zero punti sembra spacciato e con più di 8 punti di vantaggio della quintultima sulla penultima lo spareggio salvezza non si disputa (ora sono 10). Quindi è bene guardare avanti così come stare attenti a quanto avviene dietro. Per la sfida odierna il tecnico Umberto Di Maio dovrà rinunciare a De Amicis per una caviglia dolorante, e Santocono, vittima di una contrattura. Al contrario, lo stesso allenatore può tornare in panchina mentre l’attaccante sarà di nuovo in lista gara.

Ill mister sottolinea come non sia ancora finito il ciclo di partite con i quintetti di vertice: «Questa contro La Pisana è la quinta consecutiva, che si prevede difficilissima unitamente alla viglia nostra di riscattarci. A chiudere questo minicampionato, sabato verrà a Borgata Aurelia il Valcanneto».