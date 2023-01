Investimenti finanziari: è ancora record di utenti per le piattaforme di trading • Terzo Binario News

L’anno che sta per concludersi ha messo a dura prova i risparmiatori: la persistente volatilità che ha interessato le quotazioni di tutte le asset class ha creato difficoltà nella gestione degli investimenti finanziari; tuttavia, dovendo tracciare un bilancio più generalizzato degli ultimi mesi, si può tranquillamente affermare che non tutti gli operatori di mercato sono stati penalizzati in egual misura da questa condizione.

I trader o comunque coloro che portano avanti un approccio orientato alla speculazione hanno beneficiato infatti delle forti escursione di prezzo che si sono alternate in varie fasi sugli strumenti quotati sulle piazze di scambio internazionali: a riprova di ciò vi è un’interessante statistica inerente un impiego sempre più marcato, tra i risparmiatori, dei tool di negoziazione avanzati, dispositivi che con il supporto di specifiche funzionalità consentono di estrarre valore da tutte le condizioni di mercato.

Trading online: strategie operative e money management

Capire quali siano le piattaforme idonee per il trading è importante per la costruzione di strategie resilienti. Il primo aspetto su cui bisogna soffermarsi riguarda il tipo di approccio che accompagna il modus operandi in questione: di norma la speculazione sui mercati finanziari richiede l’uso di tool grafici, per analizzare le strutture di prezzo degli asset da trattare e cercare di individuare quei pattern ricorrenti che determinano l’acquisto o la vendita di un particolare sottostante.

Gli utenti in questa attività sono coadiuvati da indicatori tecnici che possono variare a seconda del tipo di valutazione che si effettua. Vi sono poi le funzionalità che consentono di cogliere spunti operativi su tutte le tendenze delle quotazioni -al rialzo e al ribasso- e su tutte le scansioni temporali: lo short selling serve in particolare a beneficiare del deprezzamento di un asset, mentre la leva finanziaria, aumentando la size di un trade, permette di sfruttare i trend infragiornalieri.

Naturalmente le strategie di breve termine, soprattutto se implementare sui time frame più piccoli – per tecniche intraday o di scalping– con l’impiego dei dispositivi appena introdotti, necessitano di una console comandi per una gestione veloce degli ordini e di automatismi, per attuare un rigido money management. I tool di negoziazione mettono a disposizione degli utenti un meccanismo grazie al quale si può tarare adeguatamente il rischio massimo sopportabile in ciascuna operazione: si tratta dello stop loss, un sistema non discrezionale per chiudere istantaneamente una posizione nel caso in cui la perdita non sia più tollerabile.

Trading tool gratuiti con i broker online

Nel settore degli investimenti online l’offerta di piattaforme di trading è decisamente varia, tuttavia fra le società autorizzate dagli organi di vigilanza ad erogare servizi di intermediazione ve ne sono alcune che propongono ai clienti condizioni molto vantaggiose: si tratta dei broker online, soggetti che permettono di investire sulle piazze di scambio internazionali attraverso i circuiti over the counter. È proprio questo particolare modello operativo a garantire infrastrutture tecnologiche con le caratteristiche descritte in precedenza e profili commissionali altamente competitivi.

La sottoscrizione di un trading account si effettua direttamente da remoto senza che sia necessario l’intervento di figure di intermediazione, pertanto per iniziare a negoziare è sufficiente munirsi di un personal computer o di un dispositivo mobile e di una connessione ad internet.

Gli utenti hanno la possibilità di interfacciarsi con i vari mercati, potendo contare sulle funzionalità dello short selling e delle leva finanziaria, mediante la compravendita dei Contratti per Differenza, particolari derivati che replicano le quotazioni di azioni, materie prime, crypto, indici e financial benchmark; senza dimenticare che alcuni broker online implementano la modalità Direct Market access, per acquistare token, real stock ed etf. I servizi offerti da tali intermediari non solo non prevedono alcun costo commissionale, ma chiunque può aderirvi alimentando l’account sottoscritto con un capitale iniziale molto contenuto.