Yacht nell'area di Tor Paterno intercettato dalla Guardia Costiera • Terzo Binario News

Continuano i controlli della guardia costiera di Roma e della delegazione di spiaggia di Ostia a tutela dell’ambiente marino e delle zone di mare particolarmente tutelate come l’aria marina protetta di Tor Paterno.

Nella mattinata odierna, il GCB189, recentemente assegnato al porto di Ostia proprio per potenziare l’attività di vigilanza e controllo, mentre effettuava il pattugliamento nell’area marina protetta ha accertato il transito di uno yacht da diporto di bandiera italiana e pertanto ha proceduto all’identificazione del proprietario e Comandante.

Al responsabile, saranno irrogate le sanzioni previste dalla vigente normativa.