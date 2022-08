Droga, due arresti dei Carabinieri a Civitavecchia • Terzo Binario News

In manette un 46enne rumeno e una civitavecchiese 28enne

Dalla serata di ieri e per tutta la notte, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’attività di controllo straordinario del territorio nei luoghi della movida del Comune capofila del litorale nord della Provincia di Roma.

La specifica attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano

strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma

per fronteggiare lo specifico fenomeno, è stata svolta al fine di

garantire un divertimento sano e, soprattutto, sicuro a tutti i

frequentatori della zona, verificando il rispetto di Leggi e

Regolamenti e, laddove si è reso necessario, contrastare ogni forma di

illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal

Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare, sono state tratte in arresto due persone, un uomo

46enne di origine romena e una donna 28enne del posto: l’uomo,

colto più volte a violare la misura detentiva domiciliare alla quale è

in atto sottoposto presso la propria abitazione, è stato tratto in

arresto ed associato presso la casa circondariale Nuovo complesso

Borgata Aurelia dei Militari della Sezione Radiomobile di

Civitavecchia.

La donna invece, è stata tratta in arresto e dovrà

rispondere del reato di Detenzione a fini di spaccio di sostanze

stupefacenti: dopo aver notato un insolito via vai dalla sua

abitazione, i Militari della Stazione di Civitavecchia Principale

hanno eseguito una perquisizione, rinvenendo diversi grammi di

stupefacente del tipo cocaina, denaro, bilancino elettronico di

precisione e materiale utile per il confezionamento in dosi: tratta in

arresto, è stata associata agli arresti domiciliari in attesa

dell’udienza di convalida.

Giro di vite anche nei confronti degli assuntori: ben 6 le persone,

con età compresa tra i 18 e i 26 anni, trovate in possesso,

soprattutto sul lungomare, di modiche quantità di stupefacenti, specie

dei tipi hashish e cocaina.

Nel corso del medesimo servizio, sono state infine denunciate altri 2

soggetti per i reati di guida in stato di ebbrezza e con patente

revocata.

Analoghi servizi proseguiranno anche nei prossimi fine settimana e

fino al termine della stagione estiva.