Domenica pulizia della spiaggia a Campo di Mare con Plastic Free • Terzo Binario News

Appuntamento alle 9 alla destra dello stabilimento “Il Quadrifoglio”

Una giornata dedicata al mare, alla spiaggia, all’ambiente. Un’iniziativa per promuoverlo, sensibilizzare e informare.

Da queste basi, domenica 28 aprile alle ore 09:00 a Campo di Mare, alla destra dello stabilimento “Il Quadrifoglio”, si terrà una giornata di pulizia ambientale organizzato dalla Plastic Free Onlus.

“Una mattinata di volontariato attivo, a contatto con la natura e con la nostra spiaggia – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per chi vorrà unirsi, sarà sufficiente presentarsi all’appuntamento in spiaggia e seguire le indicazioni degli organizzatori.

Può partecipare chiunque abbia voglia di mettersi a disposizione di questa iniziativa davvero lodevole: una mattinata per dire al nostro mare che lo rispettiamo e per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sia dannoso lasciare rifiuti in spiaggia. Troppo spesso leggiamo dalle cronache che gli arenili vengono scambiate per delle vere e proprie discariche da chi non ha per nulla a cuore il proprio territorio”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ci tengo a ringraziare i proponenti dell’iniziativa, alla quale sin da ora invito tutti a partecipare”.

Per informazioni, contattare Gabriele – 3475720310 Margherita – 3896443761 Paolo – 3392348674