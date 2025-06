Domenica a Cerveteri l’Infiorata del Corpus Domini • Terzo Binario News

Il Sindaco Elena Gubetti: “Una tradizione che unisce la comunità e valorizza la nostra storia”

Domenica 22 giugno a Cerveteri si rinnova uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla cittadinanza: l’Infiorata del Corpus Domini, una celebrazione profondamente radicata nella tradizione del territorio, che coniuga fede, arte e partecipazione collettiva.

Alle ore 18:00 si terrà la Santa Messa presso la Chiesa Santissima Trinità, seguita dalla processione del Santissimo Sacramento per le vie del centro cittadino. Il percorso attraverserà via Fontana Morella, via Settevene Palo, Largo Almuneacar, via Ceretana e Piazza Aldo Moro, dove, dalla sommità delle scalette, verrà impartita la solenne Benedizione.

“La nostra è una delle infiorate più antiche dell’intera Diocesi – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – un appuntamento che esprime il legame profondo tra la città e le sue tradizioni, valorizzando il contributo di tante persone e realtà locali”.

La realizzazione delle composizioni floreali lungo le strade è affidata alla storica Confraternita del Santissimo Sacramento della Parrocchia Santa Maria Maggiore, attiva fin dal 1300, in collaborazione con i Rioni, i cittadini e i numerosi volontari.

“Un ringraziamento speciale – ha aggiunto il Sindaco – va alla Confraternita, alle Parrocchie Santa Maria Maggiore e Santissima Trinità, e a tutti i complessi parrocchiali e cittadini che, con dedizione, rendono ogni anno possibile questo momento di grande bellezza e partecipazione”.