Domani e domenica primo week-end di ottobre con la campagna ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” • Terzo Binario News

Otto le postazioni di raccolta gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio

Domani e domenica primo week end di ottobre con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”.

La raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI e già da alcuni mesi potenziata moltiplicando gli eventi in programma nel fine settimana.

In questi due appuntamenti del fine settimana l’azienda mette a disposizione dei romani complessivamente 8 postazioni di raccolta. Per individuare l’ecostazione più vicina assieme a tutte le informazioni utili si può consultare il sito www.amaroma.it. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Sabato mattina nei municipi VI, VII, IX, XI, XIII e XV ci saranno 7 “postazioni light” attrezzate per accogliere ingombranti, legno, RAEE oltre che sfalci e potature. Domenica 6, l’iniziativa coinvolgerà invece il Municipio V dove nell’eco-stazione di via dell’Incoronata (angolo viale Alessandrino) sarà possibile consegnare i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, i RAEE oltre che gli olii da cucina esausti. Sarà presente anche un Centro di Raccolta Mobile presso cui conferire anche pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi.

Tutti siti di raccolta sono attivi dalle ore 8 alle ore 12.30 e tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.