Dodo, dolce cucciolo è pronto a lasciare la Puglia per trovare una casa vera • Terzo Binario News

Ci riesce davvero difficile pensare che molto presto ti ritroverai solo in un box. Non sappiamo neppure con quale coraggio porteremo via i tuoi fratelli per accompagnarli in famiglia sapendo che tu sarai lì, ad aspettarli, ad aspettare. Ci abbiamo provato in tutti i modi a proporre il tuo appello, ad ogni richiesta di adozione, ma senza alcun esito positivo.

Ci riproviamo ancora, con la speranza che qualcuno ti guardi dritto negli occhi e decida di strapparti via alla tristezza e alla solitudine, meriti anche tu di essere felice.

Dodo, 4 mesi, futura taglia media, pelo come nuvole, curioso ma un po’ insicuro. Ha bisogno di un riferimento soprattutto nell’affrontare nuovi contesti. Sta facendo esperienze anche con cani adulti per acquisire maggiore sicurezza ma ogni esperienza gli crea un turbinio di emozioni da gestire con calma e pazienza… la curiosità rimane il suo punto di forza . L’ideale per lui sarebbe un contesto famiglia con cagnetta sicura a cui possa affidarsi con fiducia !

Se invece il suo riferimento vuoi essere tu, risponderemo a tutte le tue domande.

Si trova in Puglia ma per buona adozione può viaggiare con staffette autorizzate dalla Asl per raggiungere sia il centro che il nord Italia.

Info SOLO messaggio WhatsApp

339 621 1817