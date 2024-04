Discesa Internazionale del Tevere, il primo maggio la 45esima edizione • Terzo Binario News

La Fire Dixie Tiber Jazz band che suonerà in barca sul fiume

La 45a edizione della Discesa Internazionale del Tevere, l’evento di turismo sportivo che a pagaia, in bici ed a piedi partita da Città di Castello il 25 aprile giunge a Roma il 29 di aprile con la tappa a nord con sbarco a Settebagni.

Successivamente la carovana fluviale di sposterà sul fiume Aniene, il 30 aprile, per percorrere il tratto da Montesacro fino a Ponte Milvo ed il 1° maggio si percorrerà il tratto da Ponte Milvio fino al Ponte dell’Industria, ospitando, tra le altre cose, la 10° edizione di SUPRome l’evento dedicato al SUP urbano.

La Discesa non è solo un evento ludico-sportivo-motorio ma è anche una nuova visione della città, che parte dalla rigenerazione del fiume per favorire l’inclusione, la qualità dell’acqua e il benessere dei cittadini.

Le tappe di Roma sono organizzate da associazioni UISP come l’ASD Discesa Internazionale del Tevere e ASD Roma Adventure, che regolarmente organizza discesa di rafting sul fiume Tevere al centro di Roma.

La Discesa a Roma ospita “Sport Senza Frontiere”, associazione che si occupa di inclusione sociale attraverso lo sport, per minori in condizione di disagio socio-economico. Valeria Ciocchetti, educatrice di Sport Senza Frontiere, sottolinea come “la partecipazione all’evento costituisca, per i giovani partecipanti, un’occasione unica di inclusione, nel vero rispetto dei valori che animano la nostra associazione. La mission di Sport Senza Frontiere è proprio quella di rendere accessibile a tutti lo sport, diffonderne i valori e i principi, contrastare la povertà educativa. Ringraziamo le ASD coinvolte nell’evento, come le molte che fanno parte della nostra rete sportiva solidale, che ci permettono di garantire in maniera sempre più capillare l’accesso allo sport.”

“L’impegno delle Associazioni UISP sul territorio romano, sui fiumi è anche improntato sulla necessità di migliorare le componenti ambientali dei fiumi” dichiara Gianni Russo rappresentante UISP Acquaviva, “che sono beni collettivi, attraverso processi di democrazia partecipativa, quali sono i Contratti di Fiume. Democratizzare i percorsi fluviali anche per tutelare i corsi d’acqua e favorire un sano e veramente sostenibile nuovo modo di fare turismo all’aria aperta, anche in città”.

Le tappe a Roma della Discesa Internazionale del Tevere partecipano azioni della DMO “Around Rome” per il sostegno delle destinazioni paesaggistiche-naturalistiche del Lazio, attraverso la mobilità dolce anche lungo le vie d’acqua.

Non mancherà però, l’aspetto ludico artistico con il ritorno della Fire Dixie Tiber Jazz band che suonerà il 1° maggio prima della partenza a Ponte Milvio e poi scenderà sul fiume, suonando in puro stile di jazz tradizionale sul fiume.

Le tappe romane della Discesa sono inserite nei piani d’azione del Contratto di fiume per l’Aniene e del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce.