Disagio giovanile, "Semi di Pace" organizza a Tarquinia corsi per famiglie ed insegnanti • Terzo Binario News

L’Associazione Semi di Pace inaugura i corsi per famiglie ed insegnanti, nell’ambito del “Progetto Rondini”. Incontri che aiuteranno a comprendere i giovani, ad

ascoltarli, ad accompagnarli nel loro difficile percorso di crescita.

Ecco come il presidente di Semi di Pace Luca Biondi racconta il progetto.

“Le difficoltà e i disagi che noi adulti incontriamo nel comunicare con le nuove generazioni acuiscono un senso di inadeguatezza del ruolo che rivestiamo come genitori ed educatori.

Atteggiamenti di insofferenza per il rispetto delle regole più elementari di convivenza civile, isolamento sociale, disturbi alimentari, dipendenza dagli strumenti tecnologici, comportamenti provocatori, scarsa autostima, apatia, rifiuto dell’autorità genitoriale, depressione, uso di sostanze

stupefacenti, ecc… Tutto questo ed altro sono sintomi di un grande malessere che i nostri figli vivono quotidianamente, talvolta nella più profonda solitudine.

Per questi motivi con i corsi del “Progetto Rondini”, tenuti da professionisti esperti, vogliamo aiutarvi ad interpretare i disagi, saperli gestire per trovare positivi canali di comunicazione e relazione. La pandemia ha contribuito a diffondere un senso di timore e smarrimento, sviluppando ancora di più le

fragilità ed i vuoti interiori. Imparare a dialogare è un’arte difficile, ma al tempo stesso ci permette di recuperare spazi affettivi e di equilibrio relazionale. Il programma pensato lo trovate allegato così come il modulo per formalizzare l’adesione. Prendiamo in mano questa opportunità per non sentirci soli, ma compagni di viaggio nell’appassionante compito di essere punti di riferimento sicuri per i nostri giovani”.

L’iniziativa è in collaborazione con ITCI Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale e “Io ho un sogno onlus”, e l’adesione di molte scuole quali I.I.S.S. Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, Istituto San Benedetto di Tarquinia, IIS G. Marconi di Civitavecchia, IIS Guglielmotti di Civitavecchia, IIS Orioli di Viterbo, IC Don Lorenzo Milani di Civitavecchia, ISS Stendhal di Civitavecchia, ISM Santa Rosa da Viterbo, Scuola Santa Maria del Paradiso di Viterbo.

A seguire la locandina con il programma degli incontri.