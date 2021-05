Dimissioni monsignor Reali, Montino: "In questi anni ottimo rapporto tra Amministrazione e diocesi" - Terzo Binario News

“Apprendo con dispiacere delle dimissioni di mons. Gino Reali da vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, di cui Fiumicino fa parte. Ho avuto modo di parlare personalmente con mons. Reali per porgergli i saluti e i ringraziamenti miei personali, dell’amministrazione comunale e di tutta la città per il lavoro svolto come guida spirituale della comunità in questi 19 anni”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questi anni, c’è sempre stato un ottimo rapporto tra l’amministrazione e la diocesi e il vescovo è sempre stato presente nei momenti più importanti dell’evoluzione della città – conclude il sindaco – . Auspico che lo stesso avvenga con chi, adesso, assumerà la guida della diocesi. A mons. Reali i nostri migliori auguri per la sua salute, il cui stato lo ha portato a questa decisione, e perché nei prossimi anni possa godersi un po’ di riposo”.