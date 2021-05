Non accetta la fine della relazione con la ex: va a casa di lei, poi prende a calci e pugni la porta - Terzo Binario News

F.B., romano di 52 anni, non accettando la recente fine della relazione con la ex compagna, è andato a casa di quest’ultima ma, quando lei non lo ha fatto entrare, ha cominciato ad inveire e a tirare calci e pugni contro la porta. È successo il 4 maggio alle 20,20, nella zona di Montesacro.

Terrorizzata, la donna ha chiamato il 112 NUE e l’operatore della Polizia di Stato ha immediatamente inviato 3 pattuglie, 2 della Sezione Volanti ed 1 del III Distretto “Fidene-Serpentara”, che hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.

La vittima ha raccontato che la fine della relazione era dovuta proprio alle continue violenze fisiche e verbali da lei subite nell’ultimo anno.