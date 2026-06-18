Niente acqua a Sant'Agostino, Acea: "Si può chiedere l'autobotte" • Terzo Binario News

Acea Ato2 comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica, del Comune di Civitavecchia si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in zona Sant’Agostino, localita’ La Scaglia Fontanatetta.
E’ quanto si legge in una nota di Acea Ato 2. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Acea Ato2 si e’ immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima.
Per i casi di effettiva e improrogabile necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde. Per ogni informazione e’ possibile contattare il numero verde e visitare il sito internet di Acea Ato 2.