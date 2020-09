Da via Candoni all'Eur: tre ragazzi tentano di rubare costosa bicicletta - Terzo Binario News

A finire in manette con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso sono stati 2 ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 21 e i 27 anni, tutti con precedenti e provenienti dal campo rom di via Candoni.

Poco prima avevano forzato il portellone scorrevole di un furgone parcheggiato in viale Africa e una volta dentro, hanno tentato di impossessarsi di una costosa bicicletta del valore di 3.500 euro caricandola sulla loro auto.

Un “colpo grosso” sfumato per l’arrivo di una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che, avendo notato a distanza gli strani movimenti, hanno deciso di avvicinarsi per controllare. L’auto trovata in loro possesso è stata sequestrata mentre la bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.