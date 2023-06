Da Civitavecchia al Senato: presentati i libri di Bisozzi e Del Monte • Terzo Binario News

Nel pomeriggio di ieri presso la sala dei Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, successo per Ombretta Del Monte e Alessandro Bisozzi che hanno presentato i loro libri, dove sono stati accolti con tutti gli onori ad iniziare dal saluto istituzionale dell’on. Gelsomina Vono, che ha speso anche parole di merito per le opere pittoriche della Del Monte da mostrare per futuri progetti artistici. A seguire si è aggiunto quello del vice presidente del Senato on. Maurizio Gasparri.

Entrambi promotori dell’iniziativa hanno sottolineato l’importanza delle istituzioni ad accogliere idee e progetti culturali per porre in essere la vicinanza e la promozione culturale e sociale dei cittadini. Nello specifico sono stati presentati due testi apparentemente opposti, ma diametralmente simili per alcuni contenuti come la sofferenza e il riscatto della vita: “Diario d’artista” di Ombretta Del Monte Pav edizioni e “Cayenne” di Alessandro Bisozzi edizioni Bolis.

Il primo è per l’appunto un diario introspettivo che attenziona più l’aspetto emozionale che accademico artistico, l’altro sono storie di campioni di pugilato del secolo scorso, dove anche qui l’autore si sofferma più sulla persona che sul campione, quindi al centro di ambedue ritroviamo l’importanza della persona e non del personaggio. Di rilievo la conduzione del giornalista di Radio Vaticana, Rosario Tronnolone che ha saputo magistralmente intrecciare l’intervista con i due autori facendo emergere i punti salienti dei libri e collegando anche lo spaccato artistico e sportivo di Civitavecchia.

“E’ stata veramente un’esperienza importante quella di relazionare e portare all’attenzione di una conferenza stampa nella sala Nassirya del Senato due libri di autori civitavecchiesi legati non solo dalla scrittura ma anche da un percorso artistico e di ricerca storica oltre confine. Un particolare ringraziamento alla senatrice Gelsomina Vono che ha promosso e seguito l’iniziativa accolta con entusiasmo dal Vice Presidente on. Maurizio Gasparri che ha presenziato in Sala” affermano Ombretta Del Monte e Alessadro Bisozzi uniti da questa esperienza letteraria di arte e sport civitavecchiese nel mondo.