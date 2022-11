Cooking and Music Show ad Anguillara, buona la prima • Terzo Binario News

Si è rivelata una formula vincente quella del Cooking and Music Show

che si è tenuto ad Anguillara domenica 27 novembre. Un evento che ha

unito musica e buona cucina promosso dal Comune di Anguillara, dalla

locale Pro Loco con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.

Per il coordinamento della Lady Chef Anna Facchini negli spazi dell’ex

Consorzio Agrario di Anguillara si è tenuta da mattina a sera una vera

e propria carrellata di chef di ristoranti locali alle prese con la

preparazione di pietanze a base di pesce di lago. Il tutto

inframmezzato da intermezzi musicali a cura dell’Associazione Scuola

Orchestra di Anguillara con i musicisti Massimiliano Tisano

(pianoforte), Giandomenico Murdolo (sax), Giuseppe Marini e Giovanni

Moschetta (chitarra).

Il pubblico intervenuto ha potuto così apprezzare in diretta come gli

chef locali rivisitano il pesce di lago alla luce delle nuove tecniche

culinarie. Molte le pietanze che hanno unito pesce ai broccoletti,

altra specialità tipica locale.

Gin di lago

Ottima anche l’offerta dei prodotti degli stand allestiti all’esterno

con Cantine Capitani, Puro Enoteca, Agricola La Torre, Gennargentu

Formaggi, Agricola Delle Fratte e un nuovissimo Lacum, ovvero “gin di

lago” ideato da una impresa locale il cui debutto in commercio avviene

proprio oggi. Il grande impegno organizzativo è stato ripagato.

Per il sindaco Angelo Pizzigallo che ha premiato gli chef intervenuti

“è tempo di valorizzare al meglio le produzioni locali e la

professionalità dei nostri ristoratori”. Anche per l’assessore al

Turismo Christian Calabrese la manifestazione ha mostrato l’importanza

di proseguire sulla strada della tipicità locale unita alla bellezza

dei luoghi. “L’enogastronomia – ha aggiunto Calabrese – costituisce ad

oggi un attrattore straordinario per i flussi turistici”.

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa

anche dal presidente della Pro Loco Moreno delle Fratte. “Un evento di

questo tipo – ha commentato Delle Fratte – esce dai canoni classici

delle manifestazioni da noi proposte ma siamo convinti che la

valorizzazione della cucina locale costituisca un elemento importante

di promozione turistica”.

Un grazie quindi è andato ai protagonisti della giornata: chef

Khrjstian Pjetra (Massimino), chef Valerio Giustini (Il Pioppo), sous

chef Patrizia Onorati (Il Vecchio Salus), Chef Francesco Costantini

(Chalet del Lago), Chef Giampiero Laino (Zaira), Chef Domenico

Napodano (La Nepitella), Chef Miguel Manole (La Caletta). Presentate

anche le crostate di Pomiciò della famiglia Urbani. Presente

all’evento anche Luca Polizzano di Lazio Innova.

L’assessore al turismo premia uno chef locale, nella foto sopra a premiare è il sindaco

Hanno contribuito al successo della giornata la presenza del

presidente dei Cuochi Di Roma Chef Donato Savino, della Federazione

Italiana Cuochi e dell’Istituto Alberghiero Domizia Lucilla con i suoi

ragazzi impegnati nella sala e nel ricevimento e delle aziende

Villeroy & Boc e Broggi Studio con la fornitura di ceramiche per la

“mise en place”, lo Chef Piero Berardi che ha fatto degustare

nell’intervallo dei buonissimi ravioli di pesce di lago offerti dal

pastificio locale “La Cometa” della famiglia Benedetti.

La violinista Salvemini

E straordinaria è stata anche la chiusura dell’evento con il concerto

della violinista Maria Serena (Molly) Salvemini, con il quale il

sindaco Pizzigallo ha voluto gratificare la città di Anguillara

proponendo una solista di fama internazionale. La giovanissima

violinista si è esibita in numerosi brani virtuosistici riscuotendo

entusiastici applausi del pubblico.

Tutti ora si chiedono: a quando la seconda edizione di Cooking and Music Show?