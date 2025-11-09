Controllore Atac aggredito sull'81 al Pigneto, Roma Capitale ferma uno spagnolo 21enne • Terzo Binario News

I fatti alcuni giorni fa in piazza del Pigneto, dove una pattuglia del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di viabilità nella zona, è intervenuta in ausilio di un dipendente Atac, 61enne in servizio di controllo sulla linea 81.

L’uomo, alla richiesta del titolo di viaggio ad un ragazzo, che ne risultava sprovvisto, è stato da quest’ultimo aggredito e spintonato in terra con violenza.

L’aggressore, turista spagnolo di 21 anni, ha poi cercato di darsi alla fuga scendendo repentinamente dal mezzo, in quel momento fermo per la salita e discesa dei passeggeri.

Immediato l’intervento dei caschi bianchi, che sono riusciti a bloccare il ragazzo, nonostante il suo comportamento aggressivo ed i tentativi di opporsi ai controlli degli operanti. Prestato soccorso al controllore, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale, il 21enne è stato condotto presso gli uffici e, terminati gli accertamenti di rito, denunciato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.