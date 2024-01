Controlli sulla raccolta differenziata, elevati 20 verbali a Cerveteri • Terzo Binario News

Il resoconto dei controlli incrociati tra Polizia Locale e personale Rieco

Oltre venti sanzioni amministrative per errati conferimenti. È questo il responso della giornata di controlli incrociati sui mastelli effettuati dalla Polizia Locale di Cerveteri insieme alla Ditta Rieco, affidataria del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Cerveteri.

“Come annunciato, in questi giorni si sono intensificati i controlli sui conferimenti all’interno dei mastelli esposti sia dalle utenze domestiche che non domestiche – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – al termine dei controlli, sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato la nostra Polizia Locale a comminare 20 sanzioni amministrative. Un dato di cui però siamo obiettivamente dispiaciuti: non è possibile che ancora, a distanza di tanti anni dall’entrata in vigore del sistema di raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio, ci siano ancora utenze che non conferiscono correttamente i propri rifiuti”.

“In questi anni Cerveteri ha conseguito importanti risultati in termini di raccolta differenziata porta a porta, aumentando notevolmente il livello di rifiuti correttamente differenziati e la pigrizia o la ‘distrazione’ di qualcuno non può andare a minare un così importante traguardo raggiunto dalla parte buona della collettività – ha aggiunto il Sindaco Elena Gubetti – la raccolta differenziata deve continuare a esser fatta in modo efficace, per questo contrastare l’errato conferimento dei rifiuti significa rendere merito ai cittadini virtuosi. I cittadini hanno a disposizione tutti gli strumenti per poter conferire correttamente: app, volantini, numeri informativi, ritiro gratuito e centro comunale a disposizione. Continueremo a monitorare il territorio e a contrastare ogni forma di mancato rispetto delle regole di differenziazione”.