Cisterna ribaltata sulla A12 a Santa Marinella, autostrada chiusa e autista ferito • Terzo Binario News

Incidente al km 47 in direzione Civitavecchia, sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, ambulanza e personale Anas con un km di coda

Una cisterna contenente cemento in polvere si è ribaltata sulla A12 all’altezza del km 47 in direzione Civitavecchia.

L’autista è rimasto ferito, uscito dal parabrezza del mezzo danneggiato e trasportato all’ospedale San Paolo in codice rosso.

Sul posto i Vigili del Fuoco della Bonifazi con la 17A e l’autogru per il distacco del rimorchio dalla motrice e insieme ea loro i colleghi della 26A.

Ora l’intervento di rispristino tutt’altro che semplice perché la nuvola di polvere alzata dalle vetture di passaggio sulla corsia opposta sta complicando il lavoro di operatori e pompieri. Non solo: c’è stato sversamento di gasolio che richiederà la pulizia del fondo stradale. I pompieri inoltre hanno tagliato parte del guard rail che renderà necessario il ripristino. Per aspirare la polvere di cemento si è in attesa di un mezzo idoneo.

Tantissimi gli automobilisti bloccati sulla A12, con le Stradali di Civitavecchia e Ladispoli che stanno gestendo rilievi e traffico. Presente personale Anas.

La nota dell’Anas: “Alle 13:30 circa, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia sud verso la SS1 Aurelia, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 47 nel quale un mezzo pesante dopo aver sbandato ha disperso il carico in carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Al momento all’interno del tratto chiuso si registra 1 km di coda.

Gli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita a Santa Severa, potranno percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Civitavecchia sud”.