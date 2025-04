Confcommercio Litorale Nord, Cristiano Avolio incaricato come Responsabile Associativo • Terzo Binario News

“Siamo lieti di annunciare che Cristiano Avolio ha ricevuto l’incarico di Responsabile Associativo per Confcommercio Civitavecchia, Litorale nord.

Dopo il lavoro svolto nell’ultimo anno, Confcommercio Civitavecchia litorale nord, continua ad operare in coordinamento con la Presidenza e la Direzione provinciale di Roma.

Avolio ha anche ricevuto l’incarico di costituire il primo gruppo F.I.P.E. Litorale Nord, in rappresentanza del settore bar e ristoranti.

Queste le parole del Direttore Generale di Roma Romolo Guasco: “ringraziamo Avolio e tutto il direttivo di Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord per il lavoro finora svolto, su un territorio che esige una presenza associativa costante ed importante, certo che si possano migliorare i rapporti con tutti gli imprenditori e le varie figure istituzionali”

Anche il Presidente di Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord Graziano Luciani ha voluto ribadire l’impegno di tutto il direttivo: “facciamo i complimenti a Cristiano per questo incarico fortemente voluto e condiviso dal nostro organo associativo, certi che si possano rafforzare i rapporti con i commercianti di tutto il nostro territorio”

Infine le parole di Avolio: “ringrazio ovviamente il Direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco e tutto lo staff che lavora incessantemente a Roma per far sì che l’associazionismo sia sempre più importante, ringrazio il presidente Luciani e tutti i componenti del nostro direttivo per l’aiuto e la costanza che mettono nel portare avanti i nostri progetti. Sono molto felice anche della nascita della delegazione F.I.P.E. perché su tutto il litorale Nord sono presenti bar e ristoranti eccellenti che ci contraddistinguono e che valorizzano il nostro territorio.

Rinnoviamo l’invito a tutti i commercianti di partecipare attivamente alle prossime riunioni che organizzeremo, per condividere idee ed ascoltare le loro necessità, riportandole poi alle istituzioni”.