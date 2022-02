Concerti per restaurare l'organo della chiesa di San Giuseppe a Santa Marinella - Terzo Binario News

Nella chiesa di San Giuseppe a Santa Marinella c’è un organo che però non versa in buone condizioni. E quindi ci si sta muovendo per reperire fondi per restaurarlo.

Ecco perchè l’Associazione di promozione sociale L’Archetto invita la cittadinanza al Concerto di apertura dell’Archetto Latium Music Festival 2022.

“Se gli sponsor pubblici e privati ci aiuteranno i concerti del nostro Festival saranno sempre gratuiti ad offerta libera – spiegano dall’associazione -. In questo caso il 50% del ricavato delle libere offerte sarà devoluto per il mantenimento ed il restauro dell’organo della Chiesa di San Giuseppe di Santa Marinella. Venite e godetevi un bellissimo Concerto di alta qualità musicale. Un ringraziamento speciale va al Comune di Santa Marinella per la graditissima concessione del Patrocinio”.

Il primo concerto si terrà sabato 12 marzo alle 17, suonerà l’ensamble Giardino delle delizie, diretto da Ewa Anna Augustynovwicz. Sarà eseguito Carluccio del violino Meraviglie musicali della Roma Barocca. Naturalmente per entrare green pass rafforzato e mascherina obbligatori.