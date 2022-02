Carnevale, niente sfilata ma grande festa domenica pomeriggio a Tolfa - Terzo Binario News

A Tolfa domenica 27 alle ore 15, a Largo Donatori del Sangue, la magia del Carnevale farà capolino e sarà una domenica di festa e allegria per la gioia di grandi e piccini.

La tanto amata e consueta sfilata dei carri che ha visto sempre una grande partecipazione di associazioni e cittadini, non è stata possibile per le ormai note restrizioni Covid 19.

Per tante edizioni questo evento è stato organizzato dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana con la sua presidente Lena Pallucco, ma da qualche anno è coordinata direttamente dal Comune di Tolfa.

L’Amministrazione ha comunque voluto fortemente garantire un evento carnevalesco con musica, danza e animazione per regalare un momento di svago e spensieratezza specie ai bambini.

“Ogni anno – spiega l’assessore alla Cultura, Tomasa Pala – sono stati inventati e costruiti da varie associazioni e volontari nuovi e originali carri allegorici a tema, colorati e realizzati con tanto materiale di recupero all’insegna della massima creatività e sostenibilità, il tutto accompagnato da musiche, danze e tanta allegria. L’auspicio è che si torni quanto prima alla normalità. Siamo certi che Tolfa ha tanto da raccontare e dimostrare in termini di meraviglia, sorpresa e idee innovative che continuino e migliorino l’ amata tradizione, ma per ora è top secret”.

“Ringraziamo – spiega la sindaca Stefania Bentivoglio– tutte le associazioni che negli anni hanno partecipato in maschera alle sfilate e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei carri e invitiamo quanti hanno desiderio di vivere momenti in allegria e spensieratezza domenica 27 e magari approfittare dell’evento per godersi anche le bellezze del nostro bellissimo borgo e della nostra ottima offerta enogastronomica”.