Come si evolve il lavoro: ecco “Scenario delle Professioni: oggi e domani”, l’evento dedicato ai professionisti • Terzo Binario News

Nel pieno dell’innovazione che sta riscrivendo le regole del lavoro professionale, torna Scenario delle Professioni: oggi e domani, il forum che nella sua edizione 2025 offrirà un’analisi concreta sul ruolo delle nuove tecnologie – in particolare intelligenza artificiale e automazione – nella trasformazione dei servizi fiscali, legali, consulenziali e gestionali.

Scenario delle Professioni 2025: l’intelligenza artificiale che cambia il lavoro professionale Organizzato da TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti, l’evento si svolgerà il 13 e 14 maggio con un format ibrido: una prima giornata in diretta streaming e una seconda in presenza a Villa Erba, Cernobbio, con possibilità di partecipazione anche da remoto.

Tra i momenti centrali della prima giornata figura il tavolo tematico “La fiscalità che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica”. Il dibattito si concentrerà su come l’intelligenza artificiale stia ridisegnando l’intero sistema fiscale: dalla digitalizzazione degli adempimenti, all’automazione nella gestione dei dati, fino all’uso di algoritmi predittivi nella consulenza strategica.

Un’occasione per esplorare le sfide normative e operative con cui i professionisti si stanno già confrontando.

L’evento Scenario delle Professioni: oggi e domani non guarda alla tecnologia come a una minaccia, ma come a una leva per potenziare le competenze umane. TeamSystem, protagonista dell’innovazione digitale per studi e imprese, presenterà soluzioni concrete basate su cloud, AI generativa, workflow automatizzati e cybersecurity. Strumenti pensati per liberare tempo e valorizzare il capitale umano, spostando il focus dalle attività ripetitive a quelle strategiche.

La seconda giornata, in presenza a Cernobbio e in diretta streaming, sarà dedicata all’evoluzione delle figure professionali. Gli interventi affronteranno il cambiamento dei ruoli: sempre più orientati all’analisi, alla creatività e al decision making. Si parlerà di sostenibilità, gestione delle risorse umane, piattaforme collaborative intelligenti e analisi predittiva, elementi oggi imprescindibili per chi vuole restare competitivo in mercati ad alta complessità.

A chiudere il forum sarà la premiazione “Best in Class 2025”, un riconoscimento alle realtà che hanno saputo cogliere per tempo il valore trasformativo della tecnologia, combinando visione strategica e capacità di esecuzione.

Con un’agenda articolata, speaker di alto profilo e un approccio pratico, Scenario delle Professioni: oggi e domani si conferma un osservatorio privilegiato per chi vuole affrontare il cambiamento, non subirlo. Perché oggi, più che mai, il digitale è la strada da percorrere per costruire un futuro professionale solido, efficace e sostenibile.