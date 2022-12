Coloriamo la nostra Città approda al Comprensivo Ladispoli 1 • Terzo Binario News

Il progetto coordinato da Donato Ciccone ha trovato l’appoggio della dirigente Corvaia e all’assessora Frappa

Il progetto Coloriamo la nostra Città, coordinato da Donato Ciccone approda all’I.C. Ladispoli 1 grazie alla DS Corvaia e all’assessora Frappa.

“Abbiamo deciso di iniziare dal Plesso Livatino, perché da troppo tempo trascurato, con pareti deturpate, non consone ad una scuola” afferma il Ciccone.

I murales, sono stati completati grazie alla disponibilità e professionalità delle artiste Stefania Paolucci, Stefania Tartaglione e Francesca Romana Carrozzo, Pamela Alfieri, Martina Troiano, Fabia Brunori e al coinvolgimento degli studenti.

Un grazie speciale va all’artista Alessio Gazzola che ha realizzato all’ingresso un murales dedicato al Giudice Livatino.

Un sentito ringraziamento va a tutto il corpo docente e collaboratori scolastici per la loro disponibilità. Conclude ricorda il Ciccone che il progetto è a costo zero per l’amministrazione ed è supportata da donazioni di commercianti e privati cittadini.

Potrete ammirare i murales realizzati, il prossimo 17 dicembre, in occasione dell’open day dell’I.C. Ladispoli 1.