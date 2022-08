Cna Sostenibile, consegnati 6 attestati per assistente odontoiatrico • Terzo Binario News

CNA Sostenibile è ormai punto di riferimento per i percorsi formativi che

consentono di accedere alla professione di assistente di studio

odontoiatrico (Aso).

Sono stati appena consegnati gli attestati ad altre sei allieve già

dipendenti di studi odontoiatrici, che hanno frequentato il corso per Aso

per conseguire la qualifica – diventata, come è noto, obbligatoria – e poter

quindi continuare a lavorare.

Nel loro caso, trattandosi di persone con

contratto di assunzione, è stata peraltro colta l’opportunità del

finanziamento del Fondo interprofessionale Fart a copertura di parte delle

spese sostenute per la formazione.

L’organizzazione dell’offerta formativa non si ferma. Nel mese di

settembre, CNA Sostenibile darà il via a un nuovo corso per Aso,

rivolto anche a persone interessate a ricercare un’occupazione in questo

campo e perciò ad acquisire le competenze richieste.

Le iscrizioni sono aperte.

Info: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino),

telefono 0761.1768320. E-mail: ernestoallegrini@cnasostenibile.it .