Civitavecchia Mia, la Pro Loco: "Raccolta foto aperta fino al 24 aprile" - Terzo Binario News

Nel ringraziare tutti coloro che hanno già inviato le proprie fotografie, la Pro Loco cittadina ricorda che c’è tempo fino al le ore 12 del 24 Aprile p.v. per partecipare all’iniziativa fotografica denominata “ Civitavecchia mia”.

Tanti i complimenti pervenuti da parte di concittadini che hanno apprezzato lo spirito dell’iniziativa. A questi, si è aggiunto negli ultimi giorni un importante sostegno da parte del fotografo Daniele Lucarelli dello studio fotografico LUCARELLI ADV sito in Viale Baccelli 112, che ha messo in palio la stampa gratuita di 100 foto e la stampa di un poster mis. 30×45 che vanno ad aggiungersi al premio già comunicato di una cena per due persone presso il Ristorante Dolce & Salato in piazza Fratti, 8 naturalmente da fruire solo al termine del periodo di emergenza sanitaria.

Per informazioni telefonare al n. 3272699665

F.to Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi