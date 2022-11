Civitavecchia insignita ancora una volta del titolo “Città che legge 2022-2023” • Terzo Binario News

“Settanta volte grazie! Civitavecchia è stata nuovamente insignita del titolo di Città che legge anche per il biennio 2022-2023”. Così l’Ufficio Cultura del Comune ha voluto ringraziare tutti i sottoscrittori del Patto di lettura denominato “Civitavecchia fa 70” (dal numero delle adesioni dei soggetti partecipanti al progetto). Il Patto di lettura è una delle molteplici attività seguite dall’Ufficio Biblioteca Archivio Storico Diritto allo Studio e Consorzio Universitario, e «individua nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini». In un’epoca caratterizzata decisamente – soprattutto tra le nuove generazioni – dalla dimensione virtuale, che troppo spesso corrisponde a una conoscenza superficiale o quantomeno schematica, il titolo di “Città che legge” è una medaglia al valore per Civitavecchia, che si conferma punto di riferimento culturale per il territorio e non solo.

Grazie al titolo riconfermato sarà possibile candidarsi ai prossimi bandi Cepell (Centro per il Libro e la Lettura, istituito nel 2007 dal ministero della Cultura). Fare rete è fondamentale in previsione dei futuri bandi. Gli interessati sono invitati a prendere contatti con l’ufficio scrivendo a bibliotecacomunale@comune.civitavecchia.rm.it.

Con l’occasione, l’Ufficio Cultura comunica che, a partire dalla prossima settimana, partiranno in biblioteca le seguenti attività: “Aiuto Compiti” (rivolto ai bambini delle elementari e delle medie) il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 17, e “La lingua della bellezza” (conversazione in italiano per adulti stranieri) il martedì e il giovedì dalle 17:30 alle 18:30. Entrambe le attività sono gratuite e si svolgono nei locali della Biblioteca comunale a piazza Calamatta 18.

Per informazioni si può chiamare in biblioteca nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, al numero 0766 590559.