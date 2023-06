Cittadini e comitati No antenne di Cerveteri in assemblea venerdì 16 giugno • Terzo Binario News

“Venerdì prossimo 16 giugno, dalle ore 18 alle 19.30 a Cerveteri, presso i locali attigui al campo sportivo della parrocchia di via Fontana Morella, si svolgerà una grande assemblea generale dei cittadini e dei comitati No antenne di Cerveteri e dintorni. Ci siamo Uniti in difesa della Salute e del Territorio.

Faremo la nostra parte fino in fondo, in maniera concreta, civile e costruttiva, verificando i passi amministrativi e collaborando per il raggiungimento dei risultati.

Le antenne a ridosso delle abitazioni, di scuole, asilo, dei bambini e dei soggetti fragili vanno rimosse e dislocate in zone adatte, il più possibile lontano da agglomerati abitativi, possibilmente di competenza pubblica.

Urge un nuovo piano antenne.

Intendiamo preparare la mobilitazione cittadina per la prossima conferenza stampa, organizzata dal Comune al Granarone, il prossimo 23 giugno, di presentazione dell’arch. Riccardo Ricci, nominato per competenza per il nuovo piano antenne, auspicabilmente concertato con il territorio e l’area metropolitana”.

COMITATI UNITI NO ANTENNA di Cerveteri e dintorni