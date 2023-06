Successo per la Raccolta alimentare della Protezione Civile Comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia i Volontari, l’Assessore Francesca Badini e la Delegata Dell’Olio

“Quella di sabato 10 giugno è stata una lunga giornata di solidarietà. Grazie al lavoro dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, raccolti tantissimi generi alimentari di prima necessità in favore delle famiglie in difficoltà di Cerveteri. Un piccolo ma importante, immediato e concreto aiuto a chi sta attraversando una fase economica di disagio. Il mio ringraziamento sentito, è per tutti i Volontari e Volontarie, per i Direttori e i dipendenti dei tre supermercati della nostra città che hanno ospitato con cortesia e disponibilità la raccolta alimentare e per l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini e la Delegata Patrizia Dell’Olio, che hanno organizzato la raccolta”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel commentare l’ottimo risultato della raccolta alimentare svoltasi nel fine settimana presso i Supermercati Eurospin, Conad e Decò.

“Pasta, riso, pomodori pelati e passate, tonno, olio, prodotti per la colazione e molto altro – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – grazie alla consueta generosità dei cittadini, la Protezione Civile Comunale potrà continuare a garantire quell’assistenza alla popolazione in difficoltà che non ha mai fatto mancare in questi anni. Sin dai tempi della pandemia infatti, la Protezione Civile Comunale di Cerveteri è stata sempre in prima linea nella distribuzione di pacchi alimentari a chi ne aveva necessità. Sono certa che rappresenterà un aiuto gradito e utile, sia materiale che morale. Siamo ovviamente consapevoli che non sarà un pacco alimentare a risolvere ogni problema delle famiglie, ma speriamo possa essere loro di aiuto”.

Commenta l’ottimo riscontro della raccolta anche l’Assessore Francesca Badini: “Prima dell’avvio delle numerosissime attività estive della Protezione Civile Comunale, abbiamo voluto organizzare una nuova giornata di solidarietà in favore di chi ha più bisogno. Al Responsabile Renato Bisegni, sempre operativo e disponibile e tutto il gruppo di Volontari, al Coordinatore Simona De Vizi, davvero encomiabili per l’amore e la passione con la quale si impegnano per Cerveteri e per la cittadinanza, il mio ringraziamento. Allo stesso modo, ci tengo a ringraziare la Delegata Patrizia Dell’Olio, che mi ha affiancata nell’organizzazione e nelle attività di raccolta durante la giornata”.

Chiunque avesse necessità di un pacco alimentare, può contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0689630209.