Un mese di maggio con il cuore in mano, è quello che chiede l’Avis di Cerveteri che ha organizzato cinque giornate dedicate alla raccolta di sangue.

Gli appuntamenti, sono per domenica 5, venerdì 10, sabato 18, lunedì 20 e domenica 26 maggio.

Tutte le raccolte si svolgeranno a Cerveteri, eccezion fatta per quella di domenica 26, che avverrà alla casa della salute lungo la Via Aurelia. Per prenotarsi, chiamare il 3277906706