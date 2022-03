Cinema domenica gratis a Santa Marinella - Terzo Binario News

“A Santa Marinella arriva il Cinema gratuito per tre domeniche consecutive, si parte il 27 marzo 2022” lo annuncia il Sindaco Pietro Tidei.

Si tratta di un importante progetto culturale che prenderà il via in Città grazie al Primo Cittadino, alla consigliera delegata alle Pari Opportunità, Maura Chegia e al sostegno di LazioCrea, in collaborazione con la Regione Lazio, il Comune di Santa Marinella, l’Associazione Altri Sguardi, che gestisce l’Arena Lucciola e l’Associazione Culturale Santa Marinella Viva.

“Per tre domeniche consecutive chiunque lo desidera, in attesa della bella stagione, potrà raggiungere la Perla per guardare anche al chiuso una pellicola cinematografica – ha aggiunto il Sindaco Tidei – Ringraziamo il parroco Don Salvatore per aver prontamente messo a disposizione per l’occasione la Sala Flaminia Odescalchi”.

L’iniziativa approda alla Perla dopo un’accurata ed attenta selezione delle pellicole cinematografiche per presentare agli spettatori una programmazione di qualità.

GLI APPUNTAMENTI

– Il 27 marzo 2022 con la proiezione di Querido Fidel, commedia italiana sul passato che non tornerà;

– Il 3 aprile 2022 con Qui Rido Io;

– Il 10 aprile 2022 con la proiezione di Diabolik dei Manetti Bros.

Ciascuna proiezione sarà inoltre accompagnata dall’intervento degli allievi del Laboratorio di Cinema di Santa Marinella, realizzato dall’Associazione Santa Marinella Viva.

“La programmazione sarà trasmessa a partire dalle ore 17 con ingresso gratuito, purché nel rispetto delle normative anti covid vigenti. Occorre indossare la mascherina ed essere muniti di green pass”.

Il Sindaco Pietro Tidei