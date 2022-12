"Christmas song", il 27 concerto alla Collegiata di Anguillara • Terzo Binario News

Atmosfere di Natale al concerto da non perdere assolutamente il 27

dicembre alle 19 alla chiesa della Collegiata di Anguillara. Con

“Christmas Song” la Nova Amadeus Chamber Orchestra, un ensemble di

oltre 20 musicisti professionisti, propone una carrellata di brani

all’insegna della sacralità e della giocosità delle festività

natalizie. Un Concerto di Natale in piena regola per salutare l’anno

che va e guardare con gaiezza al nuovo 2023 che arriva.

Per la direzione del maestro Stefano Sovrani verranno eseguiti brani

dei più celebri compositori classici e contemporanei tra cui Haendel,

Arcangelo Corelli, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, ma anche lo

struggente Concerto per Oboe e orchestra di Benedetto Marcello,

passando da William Gomez, e da alcune famose colonne sonore di Ennio

Morricone, John Williams e Nicola Piovani.

Un concerto ad ingresso libero che mette insieme brani musicali ormai

divenuti tradizionali nel periodo delle festività. Tutto nella cornice

della Chiesa di Santa Maria Assunta (nota anche come Collegiata) che

domina il promontorio del centro storico di Anguillara a picco sul

lago.

Gli interpreti solisti saranno il soprano Sarah Agostinelli, l’oboista

Marco Corsini e il violinista Carlo Vicari. L’evento è inserito nel

calendario di appuntamenti “Anguillara, una Città da vivere” promossi

dal Comune di Anguillara Sabazia, dalla Pro Loco Anguillara e si

avvale del contributo di Regione Lazio – Lazio Crea.

“Le festività – commentano il sindaco Angelo Pizzigallo e l’assessore

al Turismo di Anguillara Christian Calabrese – tradizionalmente sono

scandite da appuntamenti musicali. Quello che viene proposto il 27

dicembre alla Collegiata con una grande orchestra siamo sicuri saprà

accontentare anche il pubblico più esigente”.

Il vicesindaco di Anguillara Paola Fiorucci esprime soddisfazione “per

l’avvio di una collaborazione con la Nova Amadeus Chamber Orchestra e

con il maestro Sovrani perché – dice Fiorucci – siamo convinti che la

buona musica e la professionalità costituiscano un valore aggiunto per

la cultura del territorio”.

“Anguillara – commenta Stefano Sovrani – è un piccolo gioiello del

quale mi sono innamorato e la musica di una grande orchestra di

professionisti valorizza le bellezze dei luoghi”.

Appuntamento il 27 dicembre alle 19 alla Collegiata di Anguillara per

una serata-evento in musica che riuscirà a rimanere nel cuore di tutti

gli ascoltatori.

Stefano Sovrani: cresciuto in una famiglia di musicisti si è diplomato

in violoncello alla Reale Accademia Filarmonica di Bologna. Ha avuto

collaborazioni stabili col Teatro Comunale di Bologna, l’Ente Lirico

di Cagliari, il Teatro dell’Opera di Roma e successivamente con la Rai

TV di Roma anche come primo violoncello. È stato Delegato degli Affari

Esteri come Ambasciatore della Cultura Italiana nel Mondo. Molto

apprezzati i concerti diretti in Canada con la partecipazione del

tenore Gianluca Terranova. Ha tenuto inoltre una serie di concerti per

le celebrazioni del 50° della fondazione della Repubblica del Pakistan

definiti da stampa e tv pachistane “il più importante evento culturale

dell’anno”. Nel 2020 ha diretto un importante concerto sinfonico,

seguito in streaming da oltre diecimila persone, con l’Ambasciatore

del Giappone in Italia Hiroshi Oe nella insolita veste di pianista

solista, eseguendo un programma mozartiano. È stato direttore musicale

della Compagnia Teatrale Oniro con la quale ha inciso integralmente le

operette La Vedova Allegra, Cin Cin Là, Al Cavallino Bianco. Per la

stagione musicale 2021-2022 è stato invitato a tenere con la propria

orchestra tournée in Cina e in Thailandia.

Programma Georg Friedrich Haendel MESSIAH: Sinfonia per Orchestra;

William Gomez Ave Maria per Soprano e Orchestra; Arcangelo Corelli

Concerto Grosso n. 8 Per la notte di Natale per 2 violini e

violoncello concertanti e Orchestra; Giuseppe Verdi Ave Maria per

Soprano e Orchestra; Benedetto Marcello Concerto in Re min. per Oboe e

Orchestra di archi; Giuseppe Verdi LA FORZA DEL DESTINO: Pace mio Dio;

Julius Massenet THAIS: Meditation per Violino e Orchestra; Ennio

Morricone Gabriel’s oboe Per Oboe e Orchestra; Giacomo Puccini TOSCA:

Vissi d’arte; John Williams Schindler’s list Per Violino e Orchestra;

Nicola Piovani La vita è bella; Autori vari Christmas Song Ninna

nanna, White Christmas, Stille Nacht, Jingle bells Medley natalizio

per Soprano e Orchestra. Soprano: Sarah Agostinelli – Violino: Carlo

Vicari – Nova Amadeus Chamber Orchestra – Direttore: Stefano Sovrani