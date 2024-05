Chiude la A12 a Civitavecchia Nord per quattro giorni • Terzo Binario News

In entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dall’Aurelia, dalle 22 di domenica 26 alle 6 di giovedì 30 maggio

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire la rimodulazione dell’area di cantiere posto in atto per lavori di riqualifica delle barriere laterali del viadotto “Sorbo”, sarà necessario chiudere lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, dalle 22:00 di domenica 26 alle 6:00 di giovedì 30 maggio, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia sud.

Si precisa che, per tutta la durata delle lavorazioni, non sarà accessibile l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, già chiusa in modalità continuativa.