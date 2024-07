"Che ore sono?" e prova a rubargli il cellulare • Terzo Binario News

Prima ha chiesto due euro, poi ha domandato “che ore sono?”. A quel punto ha cercato di rubargli il cellulare. Poi le grida e la colluttazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte in piazza Manfredo Franti. Un marocchino di 26 anni è stato poi arrestato dalla Poliziotti.

La vittima è un pakistano di 27 anni, poi accompagnato in codice verde in ospedale. La descrizione fornita agli agenti ha consentito al personale del commissariato Viminale di rintracciare il 26enne, inseguito e tratto in arresto.