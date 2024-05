Cerveteri, Nuovo Borgo San Martino e Dm84: domenica da cuori forti per il calcio etrusco • Terzo Binario News

I verdazzurri per la salvezza contro il Palocco, il Borgo per il terzo posto, la Dm84 per vincere il campionato

Sarà una domenica di calcio da vivere minuto per minuto quella del 5 maggio in terra etrusca.

I campionati di calcio stanno per dare i loro verdetti finali: nella stessa giornata, in 90minuti, Città di Cerveteri, Nuovo Borgo San Martino e Dm84 si giocheranno tre pezzi di storia.

Tre categorie diverse, ma tre obiettivi da raggiungere. Cominciamo la carrellata partendo dalla categoria più alta, ovvero dal Cerveteri, che ospiterà al Campo Enrico Galli il Palocco. Alle ore 11:00 sarà una sfida che i ragazzi guidati da Paolo Caputo dovranno obbligatoriamente vincere. La classifica, dati alla mano, consentirebbe al Cerveteri anche un pareggio, che risulterebbe sufficiente per disputare poi i play-out salvezza in casa, ma scendere in campo facendo i conti è ciò che di più dannoso possa esserci. Così come fatto a Canale Monterano, dovranno scendere in campo con lo “sguardo della tigre”, per far esplodere di gioia il Galli e scrollarsi quanto più possibile di dosso, fantasmi che in terra etrusca non si vogliono neanche pronunciare.

Nel pomeriggio, sempre al Campo Enrico Galli, alle ore 15:00 è il turno del Nuovo Borgo San Martino. I gialloneri, dopo un campionato di Prima Categoria vissuto sempre nelle parti alte della classifica, sfideranno la Vigor Rignano Flaminio per tentare l’assalto finale al terzo posto.

Un terzo posto maturato con impegno, cuore, attaccamento alla maglia, con un collettivo estremamente giovane che durante l’intera stagione ha dimostrato di volersi migliorare e crescere partita dopo partita. Il Mister Andrea Gabrielli ha saputo plasmare una squadra che combatte, che non tira mai indietro la gamba e che fino a che l’arbitro non fischia la fine, gioca su ogni pallone. Indipendentemente da quale sarà la classifica del Borgo San Martino al termine dei 90 minuti, si tratterà di una stagione positiva, che ha dato vita ad un gruppo giovane e sicuramente con grandi prospettive future.

Chiudiamo la presentazione della domenica sportiva etrusca, con la Dm84, che alle 16:00 sfiderà in trasferta la Vis Bracciano. Ai giallorossi serve solamente un punto per vincere il campionato di seconda categoria e fare finalmente ritorno, a sei anni di distanza, in Prima Categoria. Un risultato importante, di prestigio, che tutto il popolo della Dm attende da tanti anni.

Ci sono tutti gli elementi dunque per una domenica da cardiopalma.