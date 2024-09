Centri estivi per minori e utenti con disabilità, pubblicato l’avviso a Cerveteri per i rimborsi • Terzo Binario News

C’è tempo fino alle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre per presentare domanda per accedere al rimborso spese in favore delle famiglie che hanno iscritto i propri figli presso centri estivi diurni destinati a minori di età compresa tra i 0 ei 14 anni, e fino ai 21anni per utenti disabili, realizzati nel periodo tra il 1 giugno e il 15 settembre 2024.

Nel Comune di Cerveteri è possibile presentare la richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it oppure consegnandolo a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara.

All’istanza di rimborso andrà allegata copia di un documento di riconoscimento, copia della tessera sanitaria, ricevute timbrate e firmate dal centro estivo o dal soggetto che svolge il servizio socioeducativo territoriale e, solo per gli utenti disabili fino ai 21 anni, certificazione di disabilità rilasciata dall’INPS. Le ricevute, devono riportare il nominativo del partecipante, il periodo di frequentazione del servizio e l’importo speso.

“Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – invito tutti gli interessati a consultare con attenzione la domanda e a presentarla quanto prima al Protocollo generale. Il personale dell’Ufficio Servizi Sociali sarà a disposizione per ogni richiesta di informazione o chiarimento”.