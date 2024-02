Castello di Santa Severa, question time della Zeppieri in Regione sul suo futuro • Terzo Binario News

«Il Castello di Santa Severa rappresenta un bene storico e culturale che deve rimanere a servizio della comunità».

Con questo obiettivo nella giornata di oggi la Consigliera regionale del Polo Progressista Alessandra Zeppieri ha presentato una “question time” alla Giunta a guida Rocca per poter capire le intenzioni della maggioranza su questa struttura.

«Le risposte ricevute oggi sono state rassicuranti da un lato – continua Zeppieri – soprattutto in ottica di non voler privatizzare l’area.

Manca però una visione sul lungo periodo e, ancora oggi, non sappiamo per quanto tempo sarà assicurata la continuità delle attività presenti, comprese le botteghe di artigianato e il complesso museale».

«Bisogna garantire alla comunità – conclude – un luogo di condivisione e di crescita culturale. Il prossimo 3 marzo saremo, con gli altri colleghi consiglieri, proprio a Santa Severa per coinvolgere la cittadinanza in un processo che possa portare a un progetto condiviso, che interessi tutte e tutti e crei attorno a sé quell’idea di bene collettivo a cui deve aspirare un luogo come quel castello».