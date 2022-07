Case popolari a Santa Marinella, Tidei: "Dipende dall'Ater ma siamo in pressing per altri settanta appartamenti" • Terzo Binario News

“Quando le prese di posizione politiche rasentano la cialtroneria significa proprio che oltre ad aver toccato il fondo “Il paese che Vorrei” non ha proprio più argomenti di cui discutere e ha perso ogni credibilità.

È, come sempre. priva di ogni fondamento l’accusa di ritardi nell’ assegnazione delle case popolari rivolta nei confronti del Comune e questo perché come ho avuto più volte modo di spiegare, l’amministrazione non ha responsabilità poiché l’iter per l’acquisizione degli alloggi è di sola competenza dell’Ater, ente che a sua volta ha avuto solo di recente i fondi della Regione per procedere all’acquisto dell’immobile di via Elcetina.

Al contrario siamo stati la prima maggioranza che ha agito per riportare l’attenzione delle istituzioni sul problema dell’emergenza abitativa al punto che grazie a noi già ieri abbiamo iniziato l’iter per l’assegnazione dei primi 8 appartamenti.

Gli uffici, infatti, hanno chiamato gli aventi diritto presenti in graduatoria per confermare quanto dichiarato in autocertificazione e non appena gli immobili saranno disponibili ovvero saranno stati ultimati gli allacci alle utenze potranno procedere con la firma dei contratti e la presa di possesso.

Non solo abbiamo sollecitato l’Ater all’acquisto dei primi 21 appartamenti che spero potranno essere tutti consegnati prima della fine dell’anno ma stiamo agendo affinché si possa procedere all’ acquisto complessivo di una settantina di appartamenti.

Se la trattativa andrà in porto avremo raggiunto un risultato senza precedenti. Per questo invito il Paese che vorrei a smetterla di diffondere notizie prive di ogni fondamento e distanti dalla realtà”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei