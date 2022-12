Capodanno senza botti a Cerveteri, la sindaca Gubetti firma l’ordinanza restrittiva • Terzo Binario News

La prima cittadina: “Stop ai botti di Capodanno per tutelare persone fragili, i nostri amici animali e l’ambiente”

“Ho firmato l’ordinanza per tutelare la sicurezza delle persone, dei nostri amici a 4 zampe e dell’ambiente, ci piacerebbe avere un Capodanno più responsabile”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri che in occasione dell’avvicinarsi della Notte di San Silvestro promuove una campagna di sensibilizzazione che pensa al benessere delle persone più fragili, dei nostri amici a 4 zampe e che non dimentichi mai la tutela dell’ambiente.

L’Ordinanza n.40 del 22 dicembre 2022 stabilisce il divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dalle ore 23.30 del 31.12.2022 alle ore 00.30 del 01.01.2023

“Da tanti anni in occasione del Capodanno a Cerveteri emettiamo un’ordinanza restrittiva della possibilità di fare fuochi d’artificio e di esplodere petardi e mortaretti di ogni tipologia – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – possono essere pericolosi per le persone se non utilizzati in modo corretto, sono dannosi per l’ambiente, e per il territorio e non per ultimo creano dei danni agli animali, sia domestici che selvatici. Il rumore dei fuochi d’artificio causa loro conseguenze gravissime: si spaventano e molto spesso fuggono smarriti dai loro giardini rischiando anche di mettere a rischio la vita degli automobilisti che per schivarli potrebbero causare ulteriori incidenti”.

“Mi appello soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, lo spirito legato ai festeggiamenti per la fine dell’anno – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – può essere pienamente rispettato garantendo l’incolumità pubblica, la protezione degli animali e la tutela del nostro ambiente. Con l’occasione, sin da ora, rivolgo alla cittadinanza tutta i miei più affettuosi e sinceri auguri per sereno anno nuovo, con l’auspicio che il 2023 porti con sé occasioni per stare insieme e per realizzare i nostri desideri più belli”