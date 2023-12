Capodanno a Santa Marinella, divieto di vendita di alcolici dalle 19 alle 7 • Terzo Binario News

Santa Marinella si prepara ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Conto alla rovescia cominciato.

L’Amministrazione Comunale ha organizzato in collaborazione con i commercianti, in piazza Trieste a partire dalle ore 22:00 di domenica 31, una serata all’insegna della musica dal vivo. In apertura di serata ad accogliere il pubblico, ci sarà la musica scatenata dei Dj set, cui seguirà l’esibizione della band Coverland, che da sempre offre spettacoli che rielaborano grandi successi pop e rock in chiave Lounge e Jazz degli anni ’70, ‘80 e ’90.

In programma ad accompagnare i festeggiamenti fino alla mezzanotte la consolle del Dj Set e poi buffet di panettone e lenticchie offerte dai ristoratori della piazza.

“Sarà questa l’occasione per augurare alla nostra città un Buon Anno nuovo.L’energia e l’entusiasmo che abbiamo profuso in questi sei mesi di amministrazione è stata notevole e lo sarà ancora nei prossimi quattro anni. La sera di San Silvestro spero possa riunire la comunità in un augurio che auspichi il meglio per la nostra città, per i nostri giovani, per gli anziani e per tutti i cittadini”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

Per evitare spiacevoli incidenti, anche in occasione del notevole afflusso di persone, a tutela della pubblica incolumità e salvaguardia pubblica, il Sindaco ha emanato un’ordinanza (Numero 118 del 28-12-2023) che prevede sul territorio comunale di Santa Marinella e Santa Severa per il giorno 31/12/2023 a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 07.00 del 01/01/2024, il divieto assoluto di vendita anche per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine o qualsiasi altro contenitore di materiale diverso da carta, materiale biodegradabile e compostabile. Il divieto include di detenere nell’area, sia nei pubblici esercizi, che in tutte le aree esterne o aperte al pubblico in cui si svolgerà l’evento “Capodanno in Piazza Trieste” e nell’intero territorio comunale, bevande in contenitori di vetro e lattina o qualsiasi materiale che sia diverso da carta o materiale biodegradabile e compostabile ed assolutamente privi dei tappi o qualsiasi altra chiusura.