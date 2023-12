Capodanno a Ladispoli, chiusa piazza Falcone da martedì 28 dicembre • Terzo Binario News

Previsti quattro punti di accesso, in via Cupello il parcheggio per disabili

Uscita l’ordinanza 113 che delinea la preparazione al concerto di Gianna Nannini per il Capodanno. Piazza Falcone chiusa per tre giorni e quattro punti di accesso per la notte di San Silvestro.

“In Piazza Falcone, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Torino e Via Yvone de Begnac e il tratto di fronte al centro commerciale La Palma è interdetta la sosta e la circolazione di qualsiasi veicolo a partire dalle ore 00:00 del 28/12/2023 e fino alle ore 13:00 del 02/01/2024.

Sono esclusi dal divieto i veicoli impegnati per l’allestimento.

Nell’intera area di Piazza Falcone, in Via Cupello, in Via Yvon De Begnac (tratto Via Torino incrocio centro commerciale), in Via Gentile (tratto compreso tra Via Yvon De Begnac – Via Cupello), come da planimetria allegata, a partire dalle ore 16:00 del 31/12/2023 e fino alle ore 08:00 del 01/01/2024 è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, dell’organizzazione, di Protezione Civile e di Polizia.

I varchi per la chiusura del traffico saranno posizionati come segue:

-Varco n. 1: incrocio Piazza Falcone – Via Firenze;

-Varco n. 2: incrocio Piazza Falcone – Via Torino;

-Varco n. 3: incrocio Via Yvon De Begnac all’altezza del civico n.9;

-Varco n. 4: incrocio Via Gentile – Via Yvon De Begnac;

I veicoli a servizio dei portatori di handicap, muniti dell’apposito tagliando disabili,

potranno usufruire dell’area parcheggio di fronte al Centro Commerciale La Palma accedendo dal varco n.4 di Via Gentile, a partire dalle ore 19:00 del

31/12/2023.

In Piazza Benicarlò, per la sua interezza, è istituito il divieto di sosta e transito di tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, dell’organizzazione, di Protezione Civile e di Polizia, dalle ore 08:00 del 31/12/2023 alle ore 08:00 del 01/01/2024.

Area Parcheggio fronte centro commerciale con accesso da Via Cupello divieto di sosta dalle ore 16,00 del 31/12/2023 fino alle ore 04,00 del 01/01/2024 con esclusione dei mezzi di servizio , di quelli autorizzati e/o al servizio di persone portatori di Handicap muniti di regolare contrassegno a cui viene riservata tale area per la sosta dei veicoli.

Per consentire l’allestimento dell’area food (vedi planimetria allegata), nell’area a

parcheggio antistante il palazzetto comunale sito in Piazza Falcone nonché l’area parcheggi antistante gli esercizi commerciali è vietata la sosta di tutti i veicoli a partire dalle ore 00:00 del 30/12/2023 e fino alle ore 8:00 del 01/01/2024.

In Via Firenze, nel tratto compreso tra Ponte Hausenstamm (lato via Claudia) e l’intersezione con via Castellammare (varchi n.5 e n.6 della planimetria allegata) è interdetta la circolazione di tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, dell’organizzazione, di Protezione Civile e di Polizia, dalle ore 18:00 del 31/12/2023 alle ore 03:00 del 01/01/2024″.